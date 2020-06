Géminis – Viernes 12 de junio de 2020: sientes una alegría interior que no puedes explicar

Estás entrando en los últimos días de tu ciclo de cumpleaños y todo se conmociona en tu entorno, geminiano. La forma en que ahora reacciones frente a una situación determinará el resultado que obtenga. No olvides, las circunstancias están ahí y la mayoría de las veces no puedes cambiarlas, pero lo que sí puedes cambiar es tu actitud ante ellas.

Un encuentro con alguien de tu pasado puede alarmarte, pero si no te dejas llevar por las emociones del momento y respondes de una forma sensata a lo que estás viendo no habrá ninguna complicación.

Amor Venus, planeta del amor, sigue retrógrado en tu signo geminiano. Aunque te sientas ansioso por decir algo fuerte a tu pareja, no olvides que la confianza mutua es indispensable para evitar escenas desagradables de celos que culminan poniendo punto final a relaciones positivas.

Salud

No te sientas frustrado si has flaqueado en tus planes de salud y has vuelto a caer en un hábito negativo perjudicial. Lo superarás, particularmente ahora que te das cuenta la importancia de seguir un régimen hasta el final.