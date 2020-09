Géminis - Viernes 11 de septiembre de 2020: te sientes muy inquieto e hiperactivo

Pronóstico del día : el tránsito actual de los signos es fundamental para tu energía. Recurres a especialistas para limpiar lo que se encuentra a tu alrededor, no sólo físicamente, sino espiritualmente. Has tenido una serie de arranques emocionales extraños, que podrás controlar en breve.

DINERO

Comprometes du dinero para un proyecto que no es enteramente de tu agrado, verifica el porque de tu descontento. A pesar de que ya has tomado la decisión y no has firmado nada, no te comprometas solo de palabra, pues tendrás consecuencias. En la medida que prestes atención a las señales, evitarás la catástrofe potencial.