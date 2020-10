Géminis - Martes 6 de octubre del 2020: sentirás que te limitaron para expresarte

No siempre es de forma directa en la que otras personas te dicen cómo debes comportarte, así que tú fluyes como el agua a pesar de que alguien te quiera hacer decaer. Pero cuando una persona importante te hace sentir como lo peor, podrías pensar que nada está bien. No es verdad pues solo te quieren limitar ante lo inminente, tu crecimiento.

Pronóstico del día: dependerá de la luminosidad lunar y el tránsito de los signos que hagas todo lo pertinente para no sentirte en equivocaciones. Es decir que de pronto pones todo en duda y no te das el tiempo correcto para sentir que haces lo correcto. No te enganches con lo que otros pretenden o no lograrás la plenitud en corto tiempo.