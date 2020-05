Géminis – Martes 5 de mayo de 2020: alguien está deseando comunicarse contigo

Se avecinan semanas intensas en las que te irás preparando para lo que será tu ciclo de cumpleaños en este mes y desde ya te sientes muy inspirado, entusiasta y con deseos de hacer muchas cosas que hasta ahora has estado posponiendo. Lo que menos pensabas se materializará.

Amor Tal vez hayas tenido una experiencia no muy agradable con otra persona y como consecuencia de has entristecido opacando momentáneamente la frescura de tu carácter y personalidad juvenil. Descubres que el amor puede trascender el tiempo y el espacio y que cada día la vida te está ofreciendo una oportunidad excepcional de ser feliz, lo único que debemos hacer es aprovecharla.

Salud

Pase lo que pase no descuides tus ejercicios diarios pues la onda que te envuelve ahora es sumamente propicia para tu salud y te energiza mucho particularmente si has estado padeciendo de trastornos asociados con la circulación o la presión arterial, o has descuidado tu actividad física debido a la situación de cuarentena por el coronavirus.