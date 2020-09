Géminis - Martes 29 de septiembre del 2020: alguien intentará molestarte, no logra su cometido

Puedes ser una persona que se concentra en sí mismo, a veces sin darse cuenta que está frente a los demás conviviendo. Por ello puedes incluso pasar desapercibido, pero no en un día como hoy, donde por un momento eres el centro de atención, pero no precisamente de manera positiva.

Pronóstico del día : la luna ayudará a que encuentres el consuelo, de sensaciones de tristeza inesperadas. Es necesario reconocer que no siempre puedes permanecer en calma, pues como ser humano tienes derecho de experimentar todo aquello que te incomoda en el paso de tu vida. Ahora será importante que no te estanques en ese sentimiento.

AMOR Comprenderás que existen personas que muestran una forma de ser y de pronto cambian súbitamente haciéndote sentir que existe algo malo en ti. Si tienes la capacidad de valorar quien eres, te darás cuenta que el hecho de no tomar en cuenta esos comentarios, te hará más sabio.

SALUD Por un momento sentiste que todo se encontraba en tu contra, debido a ello no siempre te sientes saludable. Pesa tu energía y eso hace que te sientas muy cansado, pero siempre existirán soluciones a la mano que liberen tu estado de salud a favor. Necesitas un periodo de descanso prolongado para que las cosas se sientan mejor para ti.

DINERO

Decidirás sobre lo que viene para ti, pues están las cartas sobre la mesa donde tienes varias opciones que hagan que tu dinero se reestablezca. Te has sentido inadecuado cuando la plática entre iguales, se vuelve tensa. No te gusta hablar de economía y eso te llena de incertidumbre, pues piensas que tu falta de conocimiento sobre el tema, hará que no tengas oportunidades serias.