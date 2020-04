Géminis – Martes 28 de abril de 2020: encuentros felices en esta etapa astral

¡Adelante, geminiano, no te dejes caer! La vida es ahora, en el presente, transcurre cada día y este es tu tiempo, tu momento, tu realidad en este martes maravilloso que te acerca cada vez más a lo que será el inicio de tu ciclo de cumpleaños en unas semanas.

Salud Mejoras mucho si te has sentido ansioso o con tensiones nerviosas pues comprendes la necesidad de vivir cada día según se vayan desarrollando los acontecimientos presentes de esta etapa singular de pandemias y cuarentenas.



Dinero y fortuna

Descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Cuenta con los recursos con los que dispones actualmente y no te dejes arrastrar por ilusiones ni promesas de dinero procedentes de personas irresponsables.