Géminis - Martes 27 de octubre del 2020: podrías tener muchas alternativas para iniciar un proyecto con éxito

En la medida que los días van transcurriendo, ideas han surgido y si no se han concretado es porque no es el momento, para ti hoy es un buen día pues podrías recibir la gracia de la regencia de Piscis, convirtiendo tu creatividad en una energía especial que inicie positivamente.

Permite que Mercurio transite como si no hubiera mañana, su paso retrógrado cada día va ahuyentándose más. Para que encuentres la calma estarías haciendo algunas sugerencias de personas con mayor experiencia, que te darían la mano para salir del ánimo bajo.

AMOR Todo se puede si tu energía es próspera, hoy mejor que nunca el sextil entre Plutón y la Luna estaría haciendo que te sientas con la valentía de dar un gran paso en cuanto a tu relación de pareja. Si bien podrías proponer matrimonio o quizá sellar la responsabilidad entre ambos con un compromiso. Si no tienes pareja, hay posibilidades de que alguien se acerque a ti con esa finalidad y estarías entrando en prosperidad de amor cuando menos te lo esperes.

SALUD Las calorías y algunos alimentos azucarados estarían haciendo que tu cuerpo se sienta desenganchado del bienestar, para ello hoy se recomienda exclusivamente en la mañana, tomar un jugo de naranja con espinaca. Te daría la vitalidad que necesitas y podría ayudar a mejorar tu vista, no es que sea milagroso, solo contiene algunos nutrientes que aportan salud a tu cuerpo, si requieres de un especialista acude a él cada día que lo requieras.

TRABAJO Descarga tu mala energía antes de comenzar el día laboral, para ello es importante escribir, platicar o canalizar todo aquello que se te ha juntado con una persona de tu entera confianza. Hay muchas situaciones afuera que no te mantienen en equilibrio de pronto y ello es dado la regencia de Mercurio que estaría haciendo mella en el andar de todos.