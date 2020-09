Géminis - Martes 22 de septiembre del 2020: harás todo lo posible por corregir tus errores

AMOR Siempre estás alejado de lo que le suceda a los demás, pues generalmente eres aislado, no compartes tus emociones prácticamente con nadie, a menos que en realidad lo necesites. Por ello es el día perfecto para que puedas acudir a quien confías y sanar tus sentimientos. Tendrás que admitir que no siempre te encuentras en el mejor momento, para agradecer a quienes están pendientes de ti.

DINERO

Ahorras el suficiente dinero como para no sentirte desamparado en momentos de crisis, será también importante que te mentalices para que no sientas que pierdes tu economía. Algunas personas han hecho que recapacites sobre decisiones fuertes que has tomado. Pero solo si no te ha funcionad, harás lo pertinente para cambiar el camino.