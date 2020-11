Géminis - Martes 10 de noviembre del 2020: la nostalgia te será favorable, recordarías lo que te llena de gracia

Hay épocas de todo un poco y a pesar de que, para otros, existan desavenencias que estarían haciendo que las malas rachas, se hicieran presentes, para ti es diferente pues hoy Virgo te llenaría de fortaleza. No quiere decir que seas precisamente el elegido, pero dependería de todo lo que hayas hecho en días anteriores, para que hoy te dieras cuenta de las cosas positivas que existen a tu alrededor y de ellas dependiera que no claudicaras.



AMOR

Estarías en una posible indecisión profunda, quiere decir que sin duda hayas hecho todo lo posible por mejorar en términos del amor y no te hayan dado las oportunidades para poder llevarlo a cabo. Es posible que la oposición entre Venus y Marte, estaría generando dichas ideas, pero de modo increíble no todo sería fatal. Hay personas que quisieran dar todo por ti, es solo cuestión de voltear hacia otros lares y no estancarte en ese tema.