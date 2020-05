Géminis - Lunes 4 de mayo de 2020: tendrás en tus manos la facultad de elección

La sinceridad es la clave en todas las relaciones, geminiano. Si descubres que la persona que te interesa está haciendo cosas a tus espaldas, engañándote en cuestiones que parecen pequeñas, pero que podrían complicarse, aunque no sean infidelidades, habla claramente, y ¡sin tapujos!

Por supuesto, al poner las cartas sobre la mesa, actúa con cortesía y respeto, con inteligencia y madurez. No dejes que la emoción sea tu guía. Así podrás encontrar soluciones sensatas. Aunque las cosas te parezcan muy difíciles y complicadas, todas tienen solución y muchas veces las apariencias engañan.

Salud

No hagas nada que atente contra tu salud y no actúes de manera irresponsable si tienes que someterte a un régimen médico estricto porque la mayoría de las veces los problemas los causa uno mismo al no hacer las cosas como deben hacerse.