Géminis - Lunes 31 de agosto de 2020: ese amor que deseabas, está detrás de ti

Tenías toda la seguridad de que querías volver a estar en pareja. No eres completamente consciente de lo que eso implica. La luna trae para ti un nuevo amor, ahora quizá te sentirás asustado. Sé más congruente con lo que deseas.

AMOR La influencia de la luna y su luminosidad, están haciendo que te enfrentes al amor nuevamente. No estás completamente convencido y eso se está convirtiendo en un problema más que una situación a disfrutar. Necesitas realmente considerar que es lo que quieres, para evitar sentirte insatisfecho.

TRABAJO

Te encuentras en un muy buen descanso. Pero tu mente no deja de pensar en el trabajo. Te has acostumbrado durante todos estos años a sentirte en esa sintonía. Procura no estar en vacaciones y preocupado por lo que tienes que hacer en tu oficina.