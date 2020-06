Géminis - Lunes 29 de junio de 2020: un inicio de semana con un tono divertido

Un día ideal para poner las cosas en su sitio y no seguir viejos hábitos o rutinas que lo único que hacen es complicarte la vida. Hay un aspecto algo inestable de tu regente, Mercurio en relación con Plutón, ambos retrógrados que tiende a volverte algo inquieto.

Salud Los hábitos requieren tiempo para que se vayan estableciendo como tal, especialmente aquellos que van a sustituir algo negativo. Por eso debes ser paciente y si iniciaste un plan de salud nuevo no vaciles, no cejes, continúa hasta el final.

Trabajo

Estás a punto de iniciar algo diferente. No obstante, en la medida que analices bien si te conviene, o no, lo que te están ofreciendo, podrás tomar una decisión adecuada, no emocional. Por el momento es recomendable esperar un poco hasta que tu regente, Mercurio, regrese a su tránsito directo en unos días.