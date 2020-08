Géminis - Lunes 24 de agosto de 2020: algunas dudas podrían sobrepasarte

Has tenido sentimientos muy raros últimamente, pero si por alguna razón dudas, específicamente de contarle a una persona sobre cómo te sientes, detente, porque seguramente tú instinto te hablan de que no lo debes hacer.

Pronóstico del día : la carta regente del Sol de frente junto con la luna, pero sobre todo con el signo en agua, significa que no debes de dudar en ningún momento de tu instinto, pues este te está hablando de la oportunidad que tienes para apagar algún tipo de energía negativa.

SALUD Es probable que estés incluso teniendo una serie de cambios de temperatura en tu cuerpo por cuestiones de emociones, quiere decir que lo mejor que te puede suceder hoy, es que te hidrates con cualquier cantidad de electrolitos o agua para que esto no suceda.

TRABAJO

Parece ser que, si tienes trabajo, lo mantendrás estable, pero si no tienes, vendrá una oportunidad para que no lo dejes escapar, a pesar de que el sueldo no te convence en ese momento, trata de aplicar a cualquier tipo de vacante que consideres que podría funcionar para estar en tranquilidad económicamente.