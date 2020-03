Géminis - Lunes 23 de marzo de 2020: insiste y lograrás tus objetivos

Este es un tiempo de cambios muy significativos dentro de tu realidad sentimental, geminiano, pues no solamente lo que sucede está influyendo poderosamente en la forma que vives y tomas tus decisiones importantes sino en general a todas las áreas de tu realidad existencial.

El movimiento lunar en el elemento fuego promete un lunes exitoso en términos económicos. No te asustes si no cuentas con el dinero que necesitas ya que felizmente todo saldrá bien. Lo más significativo está ocurriendo en tu mundo interior, en una gran renovación sentimental.

Amor

Estás en un período de reflexión sentimental. El amor y la alegría están esperando por ti. Tal vez ahora no estés junto a esa persona, pero no te inquietes pues todo llegará en el momento preciso y habrá un tono feliz en tu vida sentimental cuando esto ocurra, entonces te alegrarás de no haberte precipitado, ¡ya verás!