Géminis – Lunes 17 de febrero de 2020: Mercurio entra retrógrado, vigila tus expresiones

Tómalo con calma para que tu vida sentimental no se afecte por estas ausencias. No olvides que este presente es el que ahora cuenta en tu vida, y si te preocupas demasiado por lo que puede haber ocurrido en el pasado estarías echando a perder esta hermosa realidad de hoy.

Amor Durante este período astral que está comenzando con el tránsito retrógrado de tu regente Mercurio, pero con la balanza equilibrada debido a la acción directa de Venus y Marte, vas a lograr resultados magníficos en tus relaciones sentimentales si te apoyas más en las experiencias comunes y no te pones a comentar asuntos desagradables que han ocurrido en el pasado.

Trabajo Estás envuelto en una vorágine de trabajo, y eso es bueno, pero al mismo tiempo requiere una mayor organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver sobre todo ahora que está ocurriendo el tránsito retrógrado de tu regente.

Si planeas tus actividades con antelación todo será posible y no te atormentarás el resto del día. Recuerda que tienes toda una semana frente a ti.

Dinero y fortuna Evita incurrir en gastos de compras de artículos no necesarios pues tiendes a estar bajo un efluvio gastados que podría inducirte a envolverte en deudas y dejar de realizar tus pagos por ocuparte de otras cosas.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este lunes: mediano. Dinámica cósmica que debes aprovechar: la inteligencia natural que tiene para aprender de un error cometido en el pasado. Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Géminis: seguir un camino que no te lleva a parte alguna, actuar de forma confusa. ¿Qué debo evitar?: las acciones irresponsables y temerarias acentuadas por el tránsito retrógrado de Mercurio.

Frase del día: ante una dificultad, las personas inteligentes la enfrentan, buscan soluciones para superarla, las que no lo son empiezan a quejarse y lamentarse y no hacen nada para resolver el problema.



Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario y también con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Cáncer, aunque sea de agua.

La relación más tensa: podría surgir con un nativo del signo Capricornio o Virgo.

Tu compatibilidad actual: en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Acuario, y en signos de fuego como Aries y Leo en particular.

Si estás soltero o soltera: tu carisma personal está en marcha, el amor gira hacia ti de una forma impetuosa.