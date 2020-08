Géminis - Lunes 17 de agosto de 2020: causarás impacto con cada palabra que digas en el presente día

Intenta no sentirte en soberbia cuando buenos comentarios surjan para ti, en esencia lo que te suceda es motivador, te ayudará a sentirte mucho mejor después de una ligera depresión que va y viene.

Pronóstico del día : eres una persona sumamente inteligente, el día vigente indica que los esfuerzos que has hecho tendrán frutos, sobre todo por la combinación de energías diversas, recuerda que no tienes que matarte en tu trabajo para tener logros como quieres, pasarás del fastidio a la gloria en cualquier momento.

SALUD

La inquietud se observa cerca de ti, probablemente ha sido por que no has hecho caso a lo que necesita tu cuerpo, revisa tu estómago, ha sido una advertencia constante, pues si ahora no le prestas atención, mañana será tarde.