Géminis - Lunes 16 de marzo de 2020: Mercurio aviva toda tu capacidad sensible

Surgen soluciones inesperadas a asuntos que te afectaban y preocupaban mucho. Acepta la realidad y no trates de cambiar el carácter de una persona que te interesa sentimentalmente, recuerda que a veces es más fácil cambiar de pareja que cambiar la personalidad ajena.

Si te gusta y quieres empezar una relación deberás asumir su costo emocional y estar dispuesto a aguantar todo sin lamentaciones porque tú mismo será quien haya hecho la elección. No te impacientes, el agua cobra su nivel sobre todo en cuestiones amorosas ya que tu corazón no te engañará.

Amor Comienzas esta semana en muy buen modo con el impacto positivo de tu regente, Mercurio, en tránsito. Durante esta etapa del ciclo lunar tu pareja puede ser extremadamente celosa y posesiva causándote verdaderos dolores de cabeza con sus exigencias. Réstale importancia, no saques las situaciones fuera de proporción.

Salud Has estado algo inquieto últimamente por haberle prestado atención a rumores y noticias exageradas. En tus manos está tomar las cosas según se vayan presentando y no sacarlas fuera de contexto o proporción.

Dinero y fortuna

Concentra tu energía en los negocios para los cuales estás capacitado y no te lances a aventuras financieras con amigos, bien intencionados, pero que son totalmente inexpertos y desconocen los sutiles manejos de los negocios arriesgados, no te digo que te cierres las puertas ni que te inhibas de actuar sino que lo hagas de forma consecuente y no alocadamente.