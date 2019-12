Géminis – Lunes 16 de diciembre de 2019: se presentará la oportunidad que esperabas

En cuestiones económicas algo bueno te espera, pero no te adelantes a los acontecimientos. Agudiza tu intuición ahora que tienes a la Luna de tu parte y la influencia directa de tu regente Mercurio unida al tránsito de Marte.

Escucharás ciertas historias que han sido exageradas por personas fantasiosas o de poca credibilidad. No te dejes envolver por ellas.

Amor - Vivirás nuevos escenarios sentimentales. Estarás frente a la oportunidad que has estado esperando. Hay una atracción especial flotando en el ambiente y si no crees en el amor a primera vista puedes comenzar a tener muchas dudas. Deja atrás el pasado y recibe a los demás en este presente que disfrutas.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el tono intenso y decidido que te envuelve con el tránsito de tu regente Mercurio en el elemento fuego.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Géminis: no aprovechar el tiempo y descuidar las acciones importantes que has estado posponiendo.

¿Qué debo evitar?: lamentarte por lo que no tiene caso remediar con una queja o lamento.