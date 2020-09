Géminis - Lunes 14 de septiembre del 2020: pondrás a prueba a otros, para verificar confianza

Pronóstico del día : Leo te ayuda a ser una persona más sensible e intuitiva, recurres precisamente a esta emoción como un recurso que te llevará a quienes han sido honestos y leales contigo.

La lealtad más que cualquier otro valor, esta siendo que tu te conectes con quienes no imaginaste antes. Podrás salir delante de un día lleno de sensaciones extrañas respecto a otras personas.

No estás acostumbrado a recibir respuestas de otros, por el contrario, siempre eres tú quien intentas acercarte para solucionar algún asunto relevante, pero esta vez, te corresponde merecer.

SALUD

Por mucho que te insistan, no has querido hacer caso a las sugerencias y recomendaciones médicas de todos, recuerda que no lo hacen por hacerte sentir mal.