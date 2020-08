Géminis - Lunes 10 de agosto: cuidarás tus finanzas, es momento de ordenar tus cuentas

Pronóstico del día : significativamente te encuentras en un momento próspero, resurges como el ave fénix ya que sentías que habría días donde no podrías recuperarte, la carta de la muerte y la luminosidad de la luna ayudan a que junto con el signo regente encuentres la oportunidad de sentirte en plenitud, pues hace algunos días considerabas que no podrías con ello.

AMOR Has sanado satisfactoriamente una pena entre tu pareja y tú, pensaste por un momento que ya no habría reconciliaciones pues tu mente se encontraba perdida y sin razones para pensar que las cosas irían de mal en peor.

Hoy es un día para que los solteros recapaciten y vean que no se encuentran en el mejor momento anímico pero que pueden ejercer un cambio personal que los llevará a una nueva pareja.

SALUD Sumamente necesario que los cítricos se conviertan en tus aliados, probablemente por que la vitamina C hará que se restaure tu sistema inmune, ingiere frutas como el melón pues te ayudarían a recuperar tu calma.

DINERO Es necesario que comiences a relajarte, la tensión de la pandemia y algunas cuestiones pendientes con impuestos, te han saturado y no dejan que vislumbres con claridad y certeza tu futuro económico.

TRABAJO Probablemente comiences a sentir incomodidad en tu entorno laboral, pues las cosas no se encuentran precisamente en plenitud con algunas personas que esperan que salgas de la empresa o tu lugar de trabajo.

Si te dedicas a trabajar de manera independiente hay una ligera desesperación por no ver resultados como querías, pero el día es próspero para que cambies de idea.