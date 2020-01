Géminis – Jueves 9 de enero de 2020: sé concreto, no te diluyas

Estás a punto de iniciar un empleo o posición nueva que te dará dinero, pero debes ser prudente y no comentar tus asuntos privados con otras personas, particularmente con aquellas que tienen fama de ser demasiado conversadoras, parlanchinas y faltas de discreción.

Salud No te dejes impresionar por personas que siempre están buscando trastornos en los desajustes orgánicos normales que se presentan, o bien como consecuencia de un malestar o alguna imprudencia.

Dinero y fortuna

No pienses que todo está perdido, ahora está comenzando el mejor ciclo económico para ti. Si no tienes en tus manos el dinero anhelado, no te inquietes. Ya lo recibirás y llegará a ti en ese momento, cuando más falta te haga.