Géminis - Jueves 6 de agosto: es un día lleno de oportunidades

AMOR No sientes mucha empatía par vibrar en armonía y equilibrio en días nublados como hoy. Lo del nublado no se refiere en sí al día, sino a la energía que te rodea y que propicia inconsistencias en tus deseos amorosos profundos.

Probablemente si estás iniciando una relación te llenarás de sensaciones extremas que de vez en cuando te desesperan, el tema no es contigo, sino con lo que piensas sobre tu entorno.

Por ello el pronóstico del día, es para quienes tienen y no tienen pareja pues se dirige más hacia las sensaciones personales que las prevalecientes en conjunto.

Ese mismo extremo sobre las cosas eleva las posibilidades para debilitarte si no logras recibir consejos. Por ello hoy se recomienda que los frutos rojos son la respuesta para generarte esa energía que se ha fugado, como por ejemplo el arándano, cerezas, zarzamoras y fresas, por mencionar a algunos.



DINERO

Evita festejar antes de tiempo tus logros, pues ello podría provocar lo opuesto. Una pequeña pero certera noticia: intenta hacerte ver que has dado en aciertos, pero no festejes sin necesidad y sobre todo alardear pues aunque no lo haces con malas intenciones, generas reacciones adversas que propician un mal augurio.