Géminis – Jueves 5 de diciembre de 2019: terminarás satisfactoriamente lo que tienes planeado hacer

No te inquietes si algo no sale enseguida como tienes planeado ya que a tu alrededor hay personas que hablan y prometen en demasía, pero carecen de la responsabilidad para cumplir su palabra.

Actúa sobre la base de los hechos, no de promesas que pueden incumplirse y verás como entonces no tienes ningún motivo para sentirte defraudado con nadie ni con nada.

Amor ¡Sextil de Mercurio con Plutón, un aspecto promisorio de 60 grados entre ambos cuerpos celestes! Haz las cosas como debes, como te dicta tu corazón y no como los demás quieren que actúes.

Si amas a esa persona y has decidido rehacer tu vida con ella, hazlo. Si al mismo tiempo tienes otras ideas respecto a tu relación, toma tus propias decisiones ahora que tienes a la Luna en un aspecto que acentuando tu sensibilidad.

Trabajo

No mezcles tus ideas filosóficas, políticas y religiosas con tus inquietudes y necesidades laborales porque no es una buena combinación. Este jueves no hagas caso a los comentarios de compañeros negativos y frustrados.