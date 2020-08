Géminis - Jueves 20 de agosto de 2020: limpieza y acomodo

Te sientes con muy buena energía para levantarte y acomodar sobre todo, cosas que habías acumulado, en ese sentido quizá tirarás algunas otras que ya no te servían, vas a mover tu energía de manera positiva.

Pronóstico del día : no te sientas incómodo si otros juzgan lo que harás hoy, sobre todo en temas de limpieza, eres una persona que, si pones en orden tu vida, también podrás en orden tus emociones. Eso indica que la estrella está a tu favor y la luna creciente te ayudará a sentirte en plenitud.

AMOR Te darás cuenta probablemente que tu padre, madre o alguien que realmente esté cerca de ti, está teniendo otras prioridades con hermanos o sobrinos, no te preocupes, ten la tranquilidad de que si no lo hacen contigo es porque te consideran el más fuerte de la familia.

DINERO Has tomado en cuenta mucho más que antes el ahorrar para poder conseguir lo que quieres, sobre todo un bien inmueble, no te preocupes tardará, pero llegará seguro

Probablemente este día te brindarán una opción que no habías considerado para conseguir ese bien material, eso te ayudará a sentirte con buenas motivaciones.

TRABAJO

Te has dado cuenta que te consideran como una persona sabia, inteligente y capaz de resolver asuntos, quizá en temas laborales podría ser muy cómodo para quienes deben hacer tareas que no te corresponden, pero ten la tranquilidad de que el aprendizaje que hoy tienes, te dará el puesto de esa persona que no hace ningún esfuerzo por hacer lo que tú haces.