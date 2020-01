Géminis – Jueves 2 de enero de 2020: te estás preparando para algo grande

Mientras tu regente Mercurio esté en cuadratura con la Luna como está pasando hoy jueves no te conviene prometer nada ni firmar papeles durante ese período.

Podrías estar bajo los efectos de la ilusión y no estar viendo la realidad como es. Si algo te turba, no tomes decisiones apresuradas.

Por otra parte, en este período astral que señala la entrada de un nuevo año en tu vida, estarás poniendo punto final a todo aquello que no te conviene y sacarás el mejor partido de un negocio que ahora cristaliza y te da dinero y prosperidad. Aprovecha la energía directa de tu regente Mercurio por el disciplinado signo capricorniano.

No olvides que en el fragor de una discusión se dicen cosas que no se sienten realmente máxime cuando la Luna transita por el elemento fuego. Según olvides serás más dichoso.

Salud Sigue tus planes, no te desalientes por nada y verás como dentro de pocos días comienzas a cosechar los frutos de tu disciplina en los ejercicios y el régimen de alimentación que te hayas impuesto para bajar de peso. El espejo te devolverá una imagen agradable.

Trabajo

Tu agenda de trabajo en estos primeros días del año tiende a estar sobrecargada. Procura no perder tiempo. Distribuye tus horarios de modo tal que no te agarre la noche sin haber concluido las tareas previstas para ser realizadas antes de mañana viernes. Así no se te complicará el resto de la semana.