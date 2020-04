Géminis – Jueves 2 de abril de 2020: te estás preparando para algo grande

Durante estos días podrías estar bajo los efectos de la ilusión y no estar viendo la realidad como es. Si algo te turba, piensa que todo será transitorio, y mañana cuando el planeta del amor entre en tu signo notarás un cambio favorable en todo lo que en estos momentos se está presentando.

Por otra parte, en este período astral estarás poniendo punto final a todo aquello que no te conviene y te preparas para una nueva vida, geminiano. Se abren canales de comunicación que estaban cerrados.



Amor

Algo que pasó con tu pareja en un momento de irritación te da vueltas en la cabeza y le estás buscando explicaciones. No olvides que en el fragor de una discusión se dicen cosas que no se sienten así que a hacer como si no se oyó nada.