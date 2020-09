Géminis - Jueves 17 de septiembre del 2020: has hecho todo lo posible por mantenerte estable

Te has mantenido lejos de los demás, no solo por el confinamiento, llevabas un tiempo queriéndote sentir más seguro, antes de volver a socializar. Por alguna razón te mantienes lejos de todos para poder resolver tus propias necesidades.

Pronóstico del día : la luna nueva es fundamental para hacerte sentir que te mantienes renovado, por eso encontrarás más cosas que hacer en tu día a día pensando que se acomodarán de manera simultánea con lo que ya hacías desde hace tiempo. No tengas temor de equivocarte en cuanto tomes decisiones fuertes. Te sentirás mejor cuando sepas que de esas decisiones que tomas, la mayoría se tomarán en cuenta positivamente.

AMOR Hace algunos días una persona intentó irritarte de manera constante, hasta que pusiste un alto determinante para evitar más adversidades. Empezarás por no volver a caer en las mentiras que estuviste percibiendo, serás más fuerte que antes para que no recaigas en ello. Te sientes abatido y confuso, por eso es que te cuesta más trabajo hacer las cosas con claridad.

SALUD Serás más precavido en cuanto tomes medicamentos alternativos para reducir ansiedad, probablemente tomaste en cuenta sugerencias que no te hicieron bien. Ahora es momento en el que un especialista puede ayudarte, el insomnio ha sido tu peor enemigo, por eso tomarás otras opciones de salud.



TRABAJO

Te has dado cuenta de que por más amable que intentes ser, siempre existe una persona que se lo toma a mal. Por eso debes tener en cuenta que no por el hecho de ser una persona sutil, permanecerás callado. Te sientes en un ambiente variado, tienes que convivir de manera cordial con todos a pesar de que no te sientas compatible.