Géminis - Jueves 13 de agosto de 2020: dominio, no para hacerte sentir poderoso, sino bajo control

TRABAJO

Te mostrarán un método que podría ayudarte a agilizar tu trabajo, pero no te sientes completamente convencido para llevarlo a cabo, al tratar de dominar tus impulsos, consideras que una idea externa que no has probado, podría llenarte de incertidumbre para saber qué resultados tendrás. No es un día en el que puedas ser flexible, pero no está de más que escuches, leas u observes si podría ayudarte a cumplir tus metas.