Géminis - Viernes 25 de diciembre del 2020: el respeto y la amistad serían motivo para que te sientas en ritmo

Géminis, el hubiera no existe y por ello es que te verías mucho más claro sobre lo que necesitas y lo que no, por ello es que ahora serías una persona mucho más ágil que antes, y dejar que Tauro te haga sentir que tienes fuerza por todos lados sin necesidad de decaerte.

Irías derecho hacia el equilibrio, por fin, después de que hace algunos días no tendrías la solución en tus manos, ahora se vería con mayor prosperidad que antes. Por eso es que cualquier percance que sientas, sería disipado por el sextil entre la Luna y Mercurio, para que avances sin roces.

Pronóstico del día : concluirás uno de los proyectos más complicados para ti, dejaría que todo se ajustara como es debido, estarías en un punto donde no quisieras cometer ninguna equivocación, para ello sentirías la regencia de la Luna creciente que sin duda haría todo lo posible por hacer que tengas éxito por donde quiera que lo veas.

AMOR El amor te vendría bien en estos tiempos donde las crisis sería el día a día, por lo que tendrías acceso a la felicidad, haciendo que Tauro te llene de seguridad sobre cada paso que emprendes. No tomes en malestar que algunas personas se alejen de ti, estarías en una evolución tremenda. Para ello es como la Luna creciente, haría que todo se viera mejor.

SALUD

Una vez que has reconsiderado que tu salud es la más importante en estos días, no dejarías de hacer algunas cosas importantes, solo por pensar que no podrías equilibrarte. Habrías llegado a un punto donde tu manera de hacer que las cosas se pongan en buena energía. Te adjudicarías lo mejor de ti mismo para buscar una rutina que te ayude a mejorar tu salud.