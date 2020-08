Géminis - Domingo 9 de agosto: piensas que hay un evento que no es justo hoy para ti

Tu dualidad está jugando contigo en un día como hoy, pues todos tus sentidos parecen encontrarse en una lucha; intentas no caer en debilidades.

Pronóstico del día : notablemente el cambio de fuego en Aries, a tierra en Tauro, pues hacen que tus puntos de vista se aferren a que tengas la razón pase lo que pase. La luna no está resultando ser tan benévola contigo, pues tus ideales parecieran derrumbarse, pero es menos complicado de lo que parece. Podrías escuchar un poco a tu entorno para ver una mejora en tu vida.

AMOR Escondes un temor terrible al sentir que podrías no superar un problema con tu pareja, prefieres enfocarte en tu propia realidad y no salir de tu caparazón.

No se te va a forzar a tomar decisiones, pero tus acciones podrían no ser las que realmente quieras que suceden. Te encuentras en una pequeña crisis interna, ya que tiendes a no sopesar tus acciones de igual manera para las personas solteras con la gente alrededor, específicamente entre amistades.