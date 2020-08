Géminis - Domingo 23 de agosto de 2020: valió la pena esperar

Pronóstico del día : no te preocupes si hay personas que te critican por estar esperando tanto una situación en particular, al final del día la insistencia es que ha valido la pena la carta de la muerte, significa que los cambios van a ser inesperados pero prósperos.

AMOR

Te sentirás libre de amar a quien tú quieras, siempre y cuando no lastimes a otras personas. Esto significa que si te enamoras de alguien que tiene pareja no es un buen augurio que intentes una relación, muy seguramente formarán caos, asegúrate de no hacerle a otros lo que no querrías para ti.