Géminis – Domingo 17 de mayo de 2020: llegarán buenas noticias que te alegrarán el día

Este es un momento de acción, decisiones y conversaciones positivas, geminiano. No te dejes influir por quienes no tienen ningún poder para causarte daño emocional o amoroso pues ahora con la energía retrógrada de Júpiter sueles verte en el medio de situaciones imprevistas que cambian la dinámica del resto del mes.

Concédele su espacio al amor y no te ocupes de lo que otros puedan pensar. Tú tienes derecho a la dicha y nadie puede juzgarte. Sigue tus corazonadas, los impulsos legítimos de tus sentimientos y de esa manera alcanzarás la felicidad.



Amor

¿Iniciaste algo nuevo en tu vida amorosa? No vaciles frente a tu pareja y di lo que encierra tu corazón. Si te inhibes y no demuestras tu ternura con palabras y hechos podrías estar causando la impresión de no estar genuinamente interesado en esta nueva relación y alejarla de ti.