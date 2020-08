Géminis - Domingo 16 de agosto de 2020: amor, mejor que nunca está a tu alrededor

Pronóstico del día : es momento de desahogarte, el emperador como carta influyente indica que estarás preparado para sanar tus más profundas heridas y sentirte en empoderamiento, te afianzas al amor a pesar del caos, no olvides que también implica que es un compromiso que implica alta responsabilidad y estás listo para asumirlas.

AMOR Escucharás más que nunca, aquello a lo que no prestabas atención, el retomar algunos recuerdos, hábitos o pensamientos que incluso provienen de la educación que recibiste, recuerda que todas las decisiones que hoy envuelven la creación de tu vida, son fundamentales para obtener lo que quieres, el amor hoy se encuentra en tu entorno, pero no desde la perspectiva de pareja, sino en todo.

DINERO Mirar al techo podría ser una sugerencia que cualquiera diría que no tiene sentido, pero en realidad es de esos momentos en los que te sientes en calma para poder liberarte de ataduras financieras, te encuentras exhausto o agotado por no comprender el cómo harás que tu dinero tenga crecimiento a pesar de todo.

TRABAJO A pesar de ser un día para descansar, tu mente no descansa, con la finalidad de que puedas sentirte en compatibilidad con lo que viene para ti en los siguientes días, te sientes desesperado quizá por conseguir trabajo o uno nuevo, pero en realidad la desesperación no proviene de ahora, sino de mucho tiempo atrás intenta modificar tu pensamiento en un día como éste, todo se presentará para ti de manera clara.