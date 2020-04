Géminis – Domingo 12 de abril de 2020: avanzas resueltamente hacia tus metas

Amor Has aprendido de tus experiencias pasadas. Ahora no es el momento de recriminaciones ni de pasar cuenta a los errores sino de vivir intensamente tu presente, tu realidad de este momento que es donde vibra el amor y la pasión. Aparta los pensamientos tristes y serás más feliz.

Trabajo Si escuchas rumores de cambios en tu trabajo no te agobies ya que ahora tu horóscopo está recibiendo buenas influencias y no hay motivos para preocuparte innecesariamente. Descansa hoy pues este fin de semana habrá buenas noticias.



Dinero y fortuna

No te aventures en un negocio para el cual no estás preparado puesto que si deseas abarcar mucho te descentrarías y perderías de vista tus metas principales. No diluyas tu energía y conseguirás el éxito económico tan deseado para ti y al que eres acreedor.