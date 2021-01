Escorpión - Viernes 8 de enero del 2021: te gustaría la manera en la que respondes a un problema

Evitarías de algún modo, tener que confrontarte con quien, en definitiva, no era una buena persona para ti. Conociendo un poco de tus antecedentes, podrías haber guardado algunas emociones que no son pertinentes para ti.

DINERO Y FORTUNA

No te enfrentes a ti mismo, si has considerado que no has podido cobrar lo que te han prometido, es cómo te darías cuenta que tienes que ser más enérgico y cambiar de actitud cuando tengas que hacer valer tu esfuerzo.