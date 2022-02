Escorpión, horóscopo del 7 de febrero de 2022: ten cuidado en tu trabajo

Escorpión tiene una fuerte tendencia a enojarse con intensidad y eso te puede causar problemas con los demás ya que tiendes a no perdonar tan fácil lo que se te dijo o hizo y eso hace que te sea difícil volver a confiar en los que no cumplieron tus expectativas. Hay que aprender a perdonar y a no prestarle tanta atención a esos temas.