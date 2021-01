Escorpión - Sábado 2 de enero del 2021: harías todo por compartir lo mejor de ti

Posiblemente te habrías sentido de cabeza después de que por una mala decisión, dejaste tu confianza en una persona que simplemente no te correspondería.

Es un buen momento para hacer que todo se manifieste en mejoría, sobre todo porque a partir de hoy, no tendrías mayor empacho en insistir, que todo lo que te pertenecía y alguien más se quedara, simplemente lo ofrecerías para que regrese todo por multiplicado a la brevedad. En cualquier momento podrías darte cuenta que tendrías oportunidades variadas a partir de la energía de la Luna menguante.

Pronóstico del día : tranquilidad es la palabra adecuada para hacer que tus ideas se pongan en sintonía. Es probable que una persona haya intentado sacarte de tus casillas, a pesar de ser un inicio de año, ciertos personajes tienen la negatividad para ellos y quisieran esparcir su negatividad por todos lados. Sin embargo, el trígono entre Marte y Venus, sería lo mejor que estaría rodeándote para cambiar lo que no te sea necesario.



SALUD

No sería exagerado decir, que tu salud estaría retomándose, por ello es que no consideres inútil el hecho de sentir que tienes todo a tu favor, como pocas veces lo has sentido. Para ir directo al grano, formalizarías una serie de actividades nuevas que te hicieran sentir más saludable que antes.