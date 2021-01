Escorpión - Sábado 16 de enero del 2021: administrarías mejor tu tiempo para no dejar nada a la deriva

Por el momento la conjunción entre Saturno y Júpiter, te haría sentir que vas sobre la dirección correcta en términos de cambios en tu vida. Quiere decir que es un día en el que no te detendrías por ningún comentario, crítica o sugerencia, que hiciera que bajaras tus motivaciones.

No te pesaría dejar que otro tome tu lugar en un espacio donde ya no te sentías cómodo. A pesar de ser una posibilidad, por alguna razón estarías encaminado haciendo lo que deseas y no solo lo que por obligación te haga responsable. Es un momento determinante para ver como poco a poco, la Luna creciente te llena de mucha más calma que antes.