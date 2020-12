Escorpión - Sábado 12 de diciembre del 2020: tendrías a disposición una alternativa original y funcional para ti

AMOR

El amor no es una rigidez, quiere decir que no siempre tendrías que seguir reglas sociales innecesarias pues quienes no tienen nada mejor que hacer, criticarían tu vida en dicho aspecto, no hay mejor momento para que te entiendas con alguien que este. Por ello siéntete afortunado y con la Luna menguando atento a que todo salga en tu bienestar.