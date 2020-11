Escorpión - Viernes 27 de noviembre del 2020: es momento de dejar los celos aparte

No pierdas la cordura, es momento de hacer que todo se ponga de tu lado. Algunos altibajos se encuentran de pronto frente a ti y es posible que no tengas las posibilidades de controlar lo que piensas y sientes, si tienes todo a tu favor, es mejor que no insistas en poner todo en contra. Es momento y hora de recibir la buena energía de la Luna en su creciente iluminación.