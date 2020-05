Escorpión – Viernes 8 de mayo de 2020: te animarás a dar ese paso osado en el amor

Estamos viviendo en unos tiempos que van muy rápidos y es preciso marcar un ritmo para no perdernos.

Si notas que estás dedicando demasiado tiempo a las redes sociales y la comunicación con tu familia ha empezado a fallar habrá llegado el momento de tomar riendas en el asunto y definir una estrategia para que al menos, una vez al día, la familia se reúna y durante ese tiempo no haya nada ajeno al contacto humano.

Amor No hay nada peor que convivir con quien se pasa la vida quejándose de todo, amargado y lleno de frustraciones. Si ese es tu caso es hora ya de ponerle remedio a esa situación que de continuar podría terminar apagando el amor.

Salud Tu cabeza, rostro y piel están muy sensibilizados por lo que te recomiendo tomar medidas de precaución para protegerte apropiadamente de los rayos solares. Una crema te ayudará a evitar quemaduras y lesiones. No olvides tampoco tus gafas.

Dinero y fortuna

Si has estado esperando por una buena oportunidad para invertir tu dinero y aún no te ha llegado no te desalientes ni desesperes porque en estos momentos los ciclos planetarios están girando a tu favor, aunque de manera algo lenta debido a la acción retrógrada de tu regente, Plutón.