Escorpión - Viernes 7 de agosto: claridad, comprenderás que nada es bueno ni malo

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Gibiosa Menguante

Iluminación: 85%

Signo de influencia: Piscis en transición a Aries.

Carta del Tarot: Los Enamorados.

Piensa en la causa y efecto de tus acciones, eres arquitecto de tu propia vida. A pesar de que eres cocreador con el universo, la luna y la influencia energética del zodiaco, no te ha sido fácil asimilarlo para lograr cambios significativos que te lleven a la práctica mental que te llene de victorias.

Pronóstico del día: todo lo que hoy converge, respecto a luminosidad, luna y carta, te llevará a conocer las verdaderas responsabilidades que tienes respecto a lo que pides para hacerlo suceder. Conocerás la importancia del impacto de tus palabras y como te llevan a la claridad para identificar tu verdadera dirección.

AMOR

Todos tenemos diferentes perspectivas respecto a lo que la pareja brinda en nuestra vida, algunos con obsesión, otros con indiferencia. Pero para ti, Ecorpión que a veces tienes muchas dudas, hoy leerás algo que podría generarte tanto ira como felicidad.

Supera situaciones que no empaten con lo que deseas, pues son parte del aprendizaje sobre temas de pareja.

Te rehúsas a la aceptación del amor como si no lo merecieras, a pesar de que en unos días lo quieres, en general reflejas que no mereces más de lo que has tenido, incluyendo hoy.

Si no cuentas con una pareja, el tema es que debes mirarte al espejo para comprender que si lo que ves en él tú lo conquistarías, te abrirá el panorama para no exigir lo que no das por ti mismo.



SALUD

Hoy es un día de gratitud para vibrar en sintonías altas, así evitarás que tu salud se encuentre en constantes sensaciones de insatisfacción.

A veces no puedes evitar sentir que todo está en tu contra, quizá es la naturaleza del signo, aunque no es en todos, pero entiende que la confusión solo puede ser un proceso o una estadía. Siente como tuya la salud para que la frecuencia de este pensamiento te libere de enfermedades hoy y siempre.

DINERO

El universo te acerca o te aleja del sueño que te has planteado. Hoy es un día de preguntas constantes sobre si has tenido la oportunidad de controlar tus finanzas de manera adecuada.

Quizá no has elegido tus batallas correctamente, y eso significa que los padecimientos económicos los has provocado inconscientemente, pues apoyas en la ayuda o crítica de otros tu andar, no aplica en todos los casos pues vivimos en el extremo, pero para quienes tengan la presente frecuencia, podrían lamentar las consecuencias ya que hay señales disponibles en tu entorno que te dicen cómo puedes mejorar.



TRABAJO

Piensas que el esfuerzo que has hecho no ha sido suficiente, pero la realidad no tiene que ver con el pensamiento. La perspectiva que adquieras sobre los pasos que das serán los que te llevarán a las actividades laborales adecuadas.

Si piensas que eres malo o bueno, en ambos casos están en lo correcto, pues tu libre albedrío hoy se encuentra en funcionamiento para que adquieras las maravillas que el día te brinda.

