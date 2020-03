Escorpión – Viernes 6 de marzo de 2020: el amor deja de ser una quimera

El impacto de la vibración del cuatro y la Luna en el elemento fuego se combinan de modo tal que te ayudarán a concentrar tu energía en lo que es relevante y no en lo secundario.

Es un ciclo para el disfrute tranquilo y también excitante al mismo tiempo pues una cosa no excluye la otra. Aprovecha las oportunidades que se presentan durante esta etapa inicial del mes de marzo las cuales serán cada vez más evidentes a medida que se inicie el año zodiacal dentro de unos días.

Anímate a dar ese paso, toma la iniciativa, y no permitas que un falso orgullo o la soberbia por no dar tu brazo a torcer o reconocer un error te alejan de las puertas de la felicidad, Escorpión.

Si te dejas envolver por sus ideas terminarías con muchas dudas que no te benefician en nada, particularmente dentro de tu vida amorosa. No olvides que tu signo escorpiónido suele tener tendencias posesivas y celosas.

Salud Es hora de tomar mayor control de tus asuntos de salud, Escorpión. Hay ciertos planes que no te estaban dando los resultados esperados y ha llegado el momento de efectuar un cambio de estrategia, una motivación a la acción definitoria.

Dinero y fortuna Tu sexto sentido te está advirtiendo para que no hagas un mal negocio aunque quienes te lo estén ofreciendo sean amigos.

No es que intenten engañarte ni mucho menos, al contrario, quieren compartir contigo sus experiencias y piensan que darán resultados, pero no siempre es así. Espera un poco y controla el bolsillo.

Frase del día: si das amor y no eres correspondido no te lamentes, no estás perdiendo lo que otros rechazan, estás creciendo.