Escorpión – Viernes 29 de noviembre de 2019: se abre un nuevo escenario sentimental

Una situación emocional o sentimental que parecía estarse escapando de tus manos se resuelve de forma satisfactoria para ambos. No te inquietes, lo que temías no sucederá ¡al contrario! Las influencias planetarias que en estos momentos están incidiendo en tu signo Escorpión son mixtas.

Tu sentido de ahorro que has tenido que afinar para no malgastar tu dinero, está rindiendo frutos y cuentas con más ingresos que se irán multiplicando a medida que se desarrolle el próximo mes de diciembre que ya está tocando a las puertas.

Si surge una pelea o argumento con tu pareja por algo de poca trascendencia lo mejor es ceder y no estropear tu noche con una discusión. Un beso y una caricia lo arreglarán todo. Disfruta la vida y no insistas en los errores pasados cometidos. No merece la pena.