Escorpión – Viernes 27 de diciembre de 2019: un amigo se convierte en algo más íntimo

Cierto es que han ocurrido algunas situaciones que te inquietan, pero lo mejor es que pronto quedarán superadas. Gozarás muy pronto de hermosos días de felicidad junto a una persona muy especial en tu vida. Lo principal es que no te dejes amilanar por nada, ni por nadie.

Amor Hay una verdadera revolución sentimental en tu horizonte escorpiónido. El amor tiene muchos rostros matices, tendencias y en este día, de forma intuitiva, vas a ir directamente al lugar en el que se encuentra. Si ya lo tienes a tu lado ¡disfrútalo! Si aún lo esperas, no te agobies.

Trabajo Este es un día importante y lo que desees realizar podrás hacerlo si te lo propones. Tal vez las puertas no se abran con la facilidad que acostumbran, se requiere más energía e insistencia, pero finalmente ¡se logra!

Dinero y fortuna No te inquietes cuando veas que el dinero no te rinde como deseas ya que se trata de períodos transitorios que pronto serán superados con creces.

Lo importante es que no pierdas tu optimismo ni entusiasmo, no te decaiga ni dejes que una mala situación temporal te quite la alegría pues todo se solucionará más pronto de lo que esperas.