Escorpión - Viernes 25 de septiembre del 2020: te acercas a un confidente para desahogar tus problemas

Pronóstico del día : en realidad tienes la fortuna de la regencia de Capricornio junto con la iluminación lunar constante. Te has visto en la necesidad de aislarte por un momento, pues tus problemas te habían sobrepasado. Renaces de la nada para encontrar en un buen amigo, el aliado que has necesitado desde hace un buen tiempo a la fecha.

DINERO

Te has detenido súbitamente, pues no ha fluido el dinero como has querido, deberás ser mucho más sabio, pues suficientes lecciones han surgido. No se trata de venir a sufrir, reconcíliate con tu dinero. El ser negativo solo cierra las posibilidades para que pueda encontrar la oportunidad de establecerte como es debido. El Sol brilla para todos, pero de pronto necesitarás lecciones que te aseguren que estarás mucho más preparado para vencer el caos.