Escorpión - Viernes 23 de octubre del 2020: pondrás más atención a lo que menos pensaste

SALUD

Un buen platillo, sano y nutritivo, son los aguacates rellenos de atún con verduras, no sientas que todo es dieta o comida estricta, puedes encontrar en lo más saludable, algo rico y que te de la satisfacción de estar comiendo mejor para que tu salud esté equilibrada. No te sientas mal si de pronto comes algo no tan sano. Hacerlo con medida no está mal.