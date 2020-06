Escorpión - Viernes 19 de junio de 2020: no hay nada que impida tu felicidad

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Géminis en la vibración del dos que indica la pareja , la asociación con otra persona, la sociedad con un amigo o un pariente, el momento de las parejas. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón, que es tu regente, están retrógrados. El planeta Marte, que es tu corregente, transita por Piscis. Hay varios planetas retrógrados, entre ellos tu regente, pero no te inquietes porque la balanza se compensa con la acción de tu corregente, Marte, directo, en un signo de tu elemento, agua durante estos días del solsticio y del eclipse.

Salud Puedes sentirte algo indispuesto. De ser así tómalo como una señal para aumentar la ingestión de fibras en tu alimentación y buscar la regularidad de forma natural. No fuerces tu organismo y así combatirás la constipación.

Trabajo Ocurre algo imprevisto. Una vez que hayas analizado y visto lo que realmente sucede respirarás aliviado y te darás cuenta que no había motivos para complicarte la vida con conjeturas y temores.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este viernes: intenso. Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu sagacidad y profundidad intuitiva que te ayudarán a descubrir lo mejor para ti. Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Escorpión: remover una situación del pasado que no hay por qué traer al presente. ¿Qué debo evitar?: recriminar a alguien por lo que ya se terminó.

Frase del día: si la espina de una rosa te hiere no por eso vas a renunciar a las rosas.



Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro.

La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer. Si estás soltero o soltera: estos días que se avecinan a partir del solsticio de mañana serán de exploración, no te comprometas atún, pero si ya tienes tu pareja entonces cuídala.