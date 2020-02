Escorpión – Viernes 14 de febrero de 2020: tendrás muchas opciones frente a ti

Hay una situación dudosa que se empieza a clarear, pero deberás dedicar parte de tu dinero y esfuerzo a poner orden en tus asuntos y no dejar para mañana las decisiones importantes.

El tránsito de la Luna en este día y su oposición con el Sol contribuirá a que descubras soluciones dentro de ti que te inspiren y ayuden a materializar esos sueños de amor que hace tiempo estás alimentando y no acabas de ver cristalizados.

Salud Si un régimen de salud no te da los resultados esperados no cambies inmediatamente a otro sin haber hecho todo lo indicado. La indecisión y ansiedad cuando estás bajo un tratamiento complica las cosas. Obra con sentido de equilibrio y sensatez.

Frase del día: quien olvida que las máquinas se fabrican para servirnos y no a la inversa, pierde su libertad y se convierte en su esclavo.



Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro.

La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer. También estás muy armonizado con Tauro –que es tu opuesto- y con Virgo.

Si estás soltero o soltera: está llegando ese momento en tu vida en que las decisiones no se pueden seguir postergando y hay que dar un paso hacia adelante.