Escorpión - Viernes 14 de agosto de 2020: sanación, día propicio para liberar tus malestares

AMOR Escuchar música también será parte de tu inspiración en un día como el presente para que mejores en todos aspectos, sanarás a través de tu palabra a otras personas, sin que se malinterprete. No quiere decir que sea tu misión, pero es parte de un día en el que te reconcilias con la energía y tu propia magia.

SALUD

Mejor prueba no existiría si hoy no te vieras al espejo desde que te levantas hasta que duermas, pues te darás cuenta que cambias tu aspecto, sanas por voluntad, retomas cosas que habías dejado de lado e intentas entender que no hay mejor manera de sentirte en paz si logras adquirir conocimiento de todo lo que ves.